Дешам: «Сборная Дании недооценена»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о силе соперника по предстоящему матчу.

Французы сыграют против датчан в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Поединок стартует 26 ноября в 19:00 по московскому времени.

«Как мне кажется, футболисты сборной Дании недооценены по сравнению с их реальной стоимостью на трансферном рынке. Эта команда также примечательна невероятной способностью менять игровой подход прямо во время матча», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дешама, произнесённые на предматчевой пресс-конференции.

В первом туре сборная Дании поделила очки с Тунисом (0:0), а Франция одолела Австралию (4:1).