Сборная Франции установила свой рекорд по количеству ударов без голов за один тайм

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. Как оказалось, столь высокий показатель количества ударов по воротам без голов является рекордом сборной Франции за все время участия в чемпионатах мира.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.