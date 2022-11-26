​Сборная Дании не может выиграть уже пять матчей кряду на чемпионате мира - это её антирекорд

Сборная Франции сразилась и победила датчан в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, в то время как у датчан отличился Андреас Кристенсен. Как выяснилось, сборная Дании не может выиграть пять матчей кряду на чемпионате мира - столь продолжительной серии неудачных матчей ранее у датчан на ЧМ еще не было, это собственный антирекорд датской команды.

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