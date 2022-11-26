​Мбаппе догнал Зидана по голам за сборную Франции

В субботу сборная Франции обыграла Данию со счётом 2:1. Оба гола за «трёхцветных» забил нападающий Килиан Мбаппе. Теперь на его счету 31 гол в футболке французской национальной команды. В рейтинге бомбардиров сборной Мбаппе догнал Зинедина Зидана.

Только шесть футболистов забивали за сборную Франции больше, чем Килиан Мбаппе и Зинедин Зидан. Это Давид Трезеге (34 гола), Карим Бензема (37), Мишель Платини (41), Антуан Гризманн (42), Тьерри Анри и Оливье Жиру (по 51).

Сборная Франции уже оформила себе путёвку в 1/8 финала чемпионата мира. С высокой долей вероятности команда Дидье Дешама останется на первом месте, учитывая показатели разности мячей по сравнению с австралийцами, у которых на три очка меньше.