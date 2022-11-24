Кьяер о Жиру: «Он такой же абсолютный топ, как и Бензема»

Датский защитник Симон Кьяер высоко ценит своего напарника по клубу и будущего соперника по матчу между сборными Дании и Франции - Оливье Жиру. По его мнению, Жиру столь же первоклассный нападающий, как и выбывший из строя из-за травмы и пропускающий чемпионат мира Карим Бензема.

- Я желаю Бензема скорее поправиться. Он один из лучших нападающих в мире. Но Жиру - в одной лиге с ним. Он - элитный нападающий, особенно когда речь о завершении атак. Может, он чуть менее мобилен, чем Бензема, но он столь же эффективен в штрафной площади, - считает Кьяер, слова которого цитирует pianetamilan.it.