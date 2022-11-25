Льорис: «Сборная Франции отлично справляется с трудностями»

Голкипер и капитан сборной Франции Уго Льорис рассказал о настрое своей команды, испытывающей серьёзные проблемы с травмами.

Французы лишились множества важных игроков из-за травм, а по ходу первого матча в лазарет угодил и Люка Эрнандес, который пропустит остаток турнира.

«Если мы хотим далеко зайти на этом турнире, нам необходимо иметь соответствующий настрой. Я вижу, что на данный момент наш боевой дух в полном порядке, несмотря ни на что. Именно в такие моменты можно судить о моральной устойчивости коллектива. Все наши игроки, включая молодых ребят, сосредоточены на командном успехе», – заявил в интервью beIn Sports 35-летний страж ворот «трёхцветных».