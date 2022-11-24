Рабио: «Игра против Австралии поможет мне найти новый клуб»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио не исключает, что в следующем сезоне сменит клубную прописку. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт со «старой синьорой».

«Продление контракта с «Ювентусом»? Я не знаю, сейчас не время для таких разговоров. Думаю, игра против Австралии поможет мне найти новый клуб, или же добиться прогресса в переговорах с «Ювентусом». В данный момент я сфокусирован на чемпионате мира», – цитирует Рабио журналист Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Австралии, Рабио отметился голом и результативной передачей.