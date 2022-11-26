Мбаппе забил 30-й гол за сборную Франции

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед.

Как оказалось, этот гол стал для него юбилейным, тридцатым в составе сборной Франции. Лишь семеро игроков забивали больше него за всю историю сборной Франции.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.