Эрнандес был опустошен, когда узнал, что пропустит остаток чемпионата мира

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес был опустошен, когда узнал о результатах обследования своей травмы. Напомним, что вчера футболист получил повреждение в начале матча чемпионата мира с Австралией и уступил место на поле своему брату Тео. Результаты обследования показали, что Люка больше не сыграет на чемпионате мира.

По информации от французского издания L’Equipe, партнёры Эрнандеса застали игрока полностью опустошённым. Весь вечер футболисты сборной Франции старались утешить своего товарища, который находился в полном отчаянии.

Завтра Люка покинет Доху и отправится на реабилитацию. Ранее стало известно, что «Бавария» не будет покупать зимой игрока на замену травмированному Эрнандесу.