Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес успешно перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. Отмечается, что уже в самые ближайшие дни француз начнёт проходить реабилитацию в Германии.

Напомним, что 26-летний футболист порвал крестообразную связку в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Австралии (4:1), из-за чего пропустит оставшиеся игры мундиаля.

В текущем сезоне Эрнандес провёл за «Баварию» 11 игр, в которых отметился одним забитым голом.

Свой следующий матч сборная Франции проведёт завтра, 26 ноября, против Дании. Начало — в 19:00 по московскому времени.