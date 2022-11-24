Маркус Тюрам: «Мбаппе не перестаёт меня удивлять»

Нападающий французской национальной команды Маркус Тюрам высказался о своём звёздном партнёре по сборной Килиане Мбаппе.

«Впервые я увидел Килиана ещё в школе — он учился в первом классе, а я во втором. Затем я пересёкся с ним на чемпионате Европы для игроков до 19 лет. С тех пор он не перестаёт меня удивлять», — приводит слова футболиста «Боруссии» из Мёнхенгладбаха издание Onze Mondial. Также Тюрам отметил, что со времён знакомства лидер «ПСЖ» нисколько не изменился в своей любви к футболу.

Напомним, что Франция выиграла первый матч на ЧМ-2022 у Австралии со счётом 4:1, а сам Мбаппе отметился голом и результативной передачей.