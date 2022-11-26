​Дания прервала серию из 271-й минуты без голов на чемпионатах мира

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить. Но почти сразу же Андреас Кристенсен после подачи с фланга забил ответный мяч и прервал серию из 271-й минуты без голов для сборной Дании на чемпионатах мира.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.