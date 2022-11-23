В «Баварии» заявили, что не будут искать замену травмированному Эрнандесу

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о травме защитника «мюнхенцев» и сборной Франции Люки Эрнандеса, которую он получил во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Австралии (4:1).

Салихамиджич посочувствовал 26-летнему футболисту, отметив, что «Бавария» не будет зимой выходить на трансферный рынок ради поиска замены Эрнандесу.

«Люка — боец, он вернётся ещё сильнее. Мы окажем ему всю возможную поддержку», — приводит слова Салихамиджича Kicker.

Ране стало известно, что защитник получил разрыв крестообразных связок колена, из-за чего пропустит оставшиеся матчи своей национальной команды на чемпионате мира.

Свой следующий матч сборная Франции проведёт 26 ноября против Дании. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.