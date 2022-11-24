Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дембеле: «Жиру — ключевой игрок сборной Франции»

24 Ноября 2022 • 17:43 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
окончен

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле высказался о своём партнёре по национальной команде Оливье Жиру.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Австралии (4:1) Жиру оформил дубль и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции Тьерри Анри. Теперь на счету обоих футболистов по 51 забитому мячу в футболке национальной команды.  

По мнению Дембеле, Жиру — ключевой игрок сборной Франции, который добивался побед везде, где выступал.

«Для него очень важно достичь рекорда Анри. Мы надеемся, что он забьёт как можно больше мячей», — приводит слова Дембеле L'Équipe.

Свой следующий матч на мундиале «трёхцветные» проведут 26 ноября против Дании. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру Тьерри Анри Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
1
0
1.89 3.45 4.70
Видео
Окончен
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
0
0
1.81 3.65 4.90
Видео
24.11.22 в 19:00
Португалия Португалия
Гана Гана
1.57 4.10 6.80
Видео
24.11.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Сербия Сербия
1.49 4.60 7.20
Видео
25.11.22 в 13:00
Уэльс Уэльс
Иран Иран
2.17 3.35 3.75
Видео
25.11.22 в 16:00
Катар Катар
Сенегал Сенегал
3.90 3.40 2.07
Видео
25.11.22 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Эквадор Эквадор
1.70 3.90 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
18:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо пропустит матч чемпионата мира из-за коронавируса
18:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Малком: «Верю, что сборная Бразилии станет чемпионом мира»
18:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Матч Уругвай – Южная Корея прошёл без попаданий в створ ворот
18:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду – в основе сборной Португалии на первый матч на чемпионате мира
18:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ондуа — о «Локомотиве»: «Мне жаль, что команда, в которой я вырос, сейчас находится в такой ситуации»
17:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дембеле: «Жиру — ключевой игрок сборной Франции»
17:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Камеруна высказался о выходе на поле в бутсах с флагом России
17:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гришин назвал причину, по которой Ондуа не удалось закрепиться в ЦСКА
16:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Губерниев поддержал Сербию перед матчем с Бразилией
16:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кутепов: «Если мы обыграли Саудовскую Аравию, а она — Аргентину, это ничего не значит»
16:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Песьяков: «На ЧМ-2022 видим силу азиатских сборных»
16:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов назвал сборную, которая показала лучший футбол на старте ЧМ-2022
16:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Вся Россия будет поддерживать Сербию в матче с Бразилией»
16:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кутепов рассказал, за какую сборную болеет на чемпионате мира - 2022 1
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сиссе: «Менди правда переживает сложные времена, но я ему доверяю»
Все новости
Рекомендуем