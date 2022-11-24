Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле высказался о своём партнёре по национальной команде Оливье Жиру.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Австралии (4:1) Жиру оформил дубль и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной Франции Тьерри Анри. Теперь на счету обоих футболистов по 51 забитому мячу в футболке национальной команды.

По мнению Дембеле, Жиру — ключевой игрок сборной Франции, который добивался побед везде, где выступал.

«Для него очень важно достичь рекорда Анри. Мы надеемся, что он забьёт как можно больше мячей», — приводит слова Дембеле L'Équipe.

Свой следующий матч на мундиале «трёхцветные» проведут 26 ноября против Дании. Начало — в 19:00 по московскому времени.