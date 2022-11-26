Кристенсен: «Жиру – один из лучших нападающих мира»

Центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен высоко оценивает уровень форварда сборной Франции Оливье Жиру.

26 ноября датчане сыграют против французов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

«На мой взгляд, Оливье Жиру – один из лучших нападающих мира. Он очень силён, великолепно принимает мяч. Его первое касание – одно из лучших, что я вообще когда-либо видел в футболе. Да, он не слишком быстр, но крайне опасен в штрафной площади из-за физической мощи и умения действовать на втором этаже», – отметил Кристенсен на пресс-конференции.

Андреас Кристенсен и Оливье Жиру вместе выступали за «Челси». В настоящий момент датчанин принадлежит «Барселоне», а француз – «Милану».