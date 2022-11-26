Вильфрид Мбаппе – о старте сына в «Монако»: «Он плакал каждый день»

Отец знаменитого французского нападающего Килиана Мбаппе Вильфрид Мбаппе рассказал о старте карьеры своего сына в «Монако».

«Хоть я и не хочу никого осуждать, увидев некоторых родителей, я не хотел следовать их плохим примерам. Это был личный бой, потому что это меня иногда беспокоило… Ситуация была сложной – Килиан столкнулся с проблемами на старте в «Монако» оказался на скамейке запасных. Это была его первая беда. Он плакал каждый день. Но самым трудным было то, что объяснений этому было не так уж и много. Я отказался вмешиваться - поставил себя на место тренера, который не очень любит, когда вмешиваются родители. Сложный путь позволил ему вывести дремлющего в нем дьявола. Сдержанный мальчик уступил место решительному, трудолюбивому человеку, который понял, что никто не сделает ему никаких подарков. Он повзрослел и вышел из детства в 16 лет», - цитирует Вильфрида Мбаппе L‘Équipe.