Круговой назвал фаворитов ЧМ-2022

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой назвал своих фаворитов катарского чемпионата мира по футболу.

«Мои фавориты на чемпионате мира — Франция, Бразилия и Аргентина», — приводит слова левого защитника «сине-бело-голубых» издание «Чемпионат».

Напомним, что Франция и Бразилия начали мундиаль с уверенных побед над Австралией и Сербией соответственно, в то время как Аргентина неожиданно уступила Саудовской Аравии.

Завтра, 26 ноября, действующие чемпионы мира и «альбиселесте» проведут свои вторые игры на ЧМ-2022 против Дании и Мексики. Бразилия 28 ноября сыграет со Швейцарией.