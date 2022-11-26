Юльманн: «Впереди игра равная финалу»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался после поражения от команды Франции в Катаре (1:2). Сегодня «трёхцветные» одержали вторую победу в группе, возглавили квартет и первыми на ЧМ попали в плей-офф.

«Впереди будет игра равная финалу. Мы не имеем права терять очки, и нам нужна только победа. Мы прижаты к стенке», - цитирует специалиста L'Equipe.

Юльманн добавил, что сегодня удача была не на стороне датчан. Ведь в Лиге наций они обыгрывали французов.

Решающий матч в группе D Дания сыграет 30 ноября со сборной Австралии. Датчан устроит только победа. Австралийцев может вывести в плей-офф ничья. В параллельном матче Франция сыграет со сборной Туниса.