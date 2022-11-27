​Тео Эрнандес установил интересный рекорд в сборной Франции

В первой игре на чемпионате мира против Австралии защитник сборной Франции Люка Эрнандес получил серьёзную травму. На замену вышел Тео Эрнандес – теперь он является основным левым оборонцем «трёхцветных».

В матчах против Австралии (победа 4:1) и Дании (победа 2:1) Тео Эрнандес отметился двумя голевыми передачами. Как сообщают специалисты из Opta, Тео стал первым защитником сборной Франции, который отмечался ассистами в двух матчах чемпионата мира подряд.

Напомним, что сборная Франции уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира. В последнем туре группового этапа команда Дидье Дешама будет играть против Туниса.