В субботу вечером сборная Франции играет против Дании в рамках второго тура групповой стадии чемпионата мира. Антуан Гризманн действует на поле с первых минут.

Пресс-служба Ла Лиги обращает внимание на тот факт, что Антуан Гризманн играл в каждом из 69 последних матчей сборной Франции. В последний раз «трёхцветные» проводили матч, в котором Гризманн не играл, ещё 13 июня 2017 года. Тогда французы обыграли англичан в товарищеском матче. Гризманн в тот вечер просидел 90 минут на скамейке для запасных.

Следить за матчем сборных Франции и Дании во всех красках можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.