​Гризманн сорвал овации, сыграв в подкате

В субботу вечером сборная Франции играет против Дании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Примерно на пятнадцатой минуте Антуан Гризманн сорвал порцию оваций. Футболист группы атаки «трёхцветных» отработал в обороне и успешно сыграл в подкате в центральной части поля.

Отметим, что в сборной Франции на чемпионате мира Антуан Гризманн выступает в роли скорее атакующего полузащитника, чем форварда. «Выше» Гризманна располагаются Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

Следить за развитием событий в матче Франция – Дания можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.