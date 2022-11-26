​«Счастливчик»: Сунесс преуменьшил фигуру Жиру для сборной Франции

Оливье Жиру на чемпионате мира забил два гола и догнал Тьерри Анри на первом месте рейтинга бомбардиров в истории сборной Франции. О Жиру высказался экс-футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

«Я не самый большой фанат Оливье Жиру. Он ни разу не попал в створ на чемпионате мира в составе команды, выигравшей турнир… Когда вы ставите его в один ряд с Тьерри Анри… Извините. Он установил этот рекорд только по причине долгого отсутствия Карима Бензема в сборной из-за всех скандалов.

Бензема – игрок совсем другого уровня. Не думаю, что Жиру играл бы на чемпионате мира, если бы Бензема не был травмирован. Жиру – счастливчик», - сказал Сунесс ITV.