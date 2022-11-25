Кристенсен: «Все в «Барселоне» были счастливы, когда Дембеле подписал новый контракт»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен рассказал о своей реакции на то, что полузащитник Усман Дембеле летом продлил контракт с «сине-гранатовыми». Напомним, француз в прошлом сезоне пытался выбить для себя лучшие условия, но в конечном итоге пошёл клубу навстречу.

«Все в «Барселоне» были счастливы, когда Дембеле продлил контракт. Он отличный игрок и отличный человек. Я с нетерпением жду, когда сыграю против него», – заявил Кристенсен на пресс-конференции сборной Дании.

Напомним, что завтра в 18:00 по московскому времени Кристенсен сыграет против Дембеле, когда его сборная Дании в рамках чемпионата мира встретится с Францией