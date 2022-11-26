Франция не проигрывает в чемпионатах мира с 1982 года, если открывает счет

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Любопытно, но это уже 23-й матч кряду в рамках чемпионатов мира, в котором Франция открывает счет первой, но при этом не проигрывает. В последний раз Франция проиграла на чемпионате мира, открыв счет, в 1982 году в игре против Польши - 2:3.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.