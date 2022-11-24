Коман пропустил тренировку сборной Франции

Дидье Дешам рискует потерять очередного футболиста в атакующей линии французской сборной.

Речь идёт о Кингсли Комане. По информации L’Equipe, вингер национальной команды пропустил последнюю тренировку действующих чемпионов мира из-за дискомфорта в мышцах. Более точные детали повреждения игрока «Баварии» не сообщаются.

Напомним, что Кингсли вышел на замену в победной встрече против Австралии, проведя на поле всего 13 минут. Следующей игрой для Франции станет поединок против Дании, который состоится в субботу, 26 ноября. После первого тура и победы со счётом 4:1 «трёхцветные» лидируют в группе D.