Сёмин рассказал, на что будет претендовать Франция на чемпионате мира

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о дальнейших перспективах сборной Франции на чемпионате мира – 2022. Во втором туре подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Дании.

«Французы имеют преимущество над датчанами. Их команда - более мастеровитая. Мне кажется, Франция будет претендовать на звание чемпиона мира», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Матч второго тура между «трёхцветными» и скандинавами состоится сегодня, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В первом туре французы победили Австралию (4:1), а датчане сыграли вничью с Тунисом (0:0).