Варан - о дубле Мбаппе: «Талант играет решающую роль»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в матче с Данией. Звездный форвард отметился дублем, принеся «трёхцветным» победу со счетом 2:1.

«Мбаппе очень сильно помогает команде. Это невероятно талантливый футболист, у которого важная роль. Мы победили благодаря командным усилиям, хотя решающую роль все равно играет талант», - передает слова защитника Lequipe.

В третьем туре группового этапа подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Туниса. Поединок состоится в среду, 30 ноября.

Франция лидирует в группе D, а Дания занимает третье место.