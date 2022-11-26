​Определён первый участник 1/8 финала чемпионата мира

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции обыграла Данию со счётом 2:1. Набор трёх зачётных баллов позволил команде Дидье Дешама досрочно оформить билет в 1/8 финала чемпионата мира.

С вероятностью в 99% сборная Франции пройдёт в плей-офф с первого места. «Трёхцветные» опережают вторую Австралию на три очка и имеют гораздо лучшую разность голов (+4 против -2). Именно разность голов на чемпионате мира учитывается в первую очередь при равенстве очков.

Сборная Франции стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.