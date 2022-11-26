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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эриксен удивился разгрому команды Австралии сборной Франции

26 Ноября 2022 • 08:17 Комментировать
Франция
4:1
Австралия
окончен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился своими эмоциями перед игрой его команды с действующим обладателем трофея чемпионата мира Францией.

Выступая на BeIN Sports, футболист признался, что был удивлён факту разгромной победы национальной команды Франции над коллективом из Австралии.

Тем не менее, игрок сказал, что датчане подходят к поединку с французами со всей уверенностью, и что победный сентябрьский матч в Лиге Наций (2:0) никак не будет отвлекать спортсменов, так как эта игра будет проходить в совершенно другой обстановке.

Противостояние Франция – Дания начнётся сегодня в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
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