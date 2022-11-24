Дешам хочет сделать Камавингу основным левым защитником Франции на чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам нашёл оригинальный способ заменить травмированного Люка Эрнандеса, который пропустит остаток чемпионата мира из-за полученного повреждения в матче с Австралией. Если верить французскому изданию Le Parisien, тренер видит на этой позиции Эдуардо Камавингу, который номинально является центральным полузащитником.

Это при том, что в команде уже числится брат Люка Эрнандеса Тео, который выступает за «Милан» и считается одним из лучших левых защитников Серии А. Тем не менее, Дешам видит на этой позиции Камавингу и уже протестировал игрока в этом амплуа в товарищеском матче против одной из катарских команд.