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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе вошёл в один клуб с Пеле - только он и «Король футбола» забили семь голов на ЧМ до 24 лет

26 Ноября 2022 • 22:59 Комментировать
Франция
2:1
Дания
окончен

Сборная Франции сразилась и победила датчан в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, в то время как у датчан отличился Андреас Кристенсен.

Теперь у Мбаппе семь голов в рамках чемпионата мира, и в истории турнира есть лишь один другой игрок, также забивший семь голов в возрасте до 24 лет - это бразилец Пеле, известный как «Король футбола». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Дании Килиан Мбаппе
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