Мбаппе вошёл в один клуб с Пеле - только он и «Король футбола» забили семь голов на ЧМ до 24 лет

Сборная Франции сразилась и победила датчан в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, в то время как у датчан отличился Андреас Кристенсен.

Теперь у Мбаппе семь голов в рамках чемпионата мира, и в истории турнира есть лишь один другой игрок, также забивший семь голов в возрасте до 24 лет - это бразилец Пеле, известный как «Король футбола».