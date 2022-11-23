Рабио — о победе над Австралией: «Мы показали силу сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио прокомментировал победу над Австралией (4:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

По мнению 27-летнего игрока, «трёхцветные» показали свою силу, быстро отыгравшись после пропущенного мяча в начале встречи.

«Отличный старт. В начале матча мы были немного потрясены, но быстро отреагировали. При этом мы не запаниковали — это показывает силу сборной», — приводит слова Рабио RMCSport.

Эта победа позволила французам возглавить турнирную таблицу квартета D. Свой следующий матч на мундиале подопечные Дидье Дешама проведут 26 ноября против Дании. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.