Эксперт BBC Пирс – об игре Тчуамени против Австралии: «Он был просто везде»

Эксперт британского телеканала BBC Джонатан Пирс оценил выступления полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени в матче против Австралии, который проходил в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.

«Тчуамени был просто невероятен для Франции, его игра имела огромное значение. Он находился просто везде», – сказал Пирс.

Напомним, этим летом Тчуамени перебрался из «Монако» в мадридский «Реал» и сразу же завоевал место в основном составе «королевского клуба». В будущем его сумма трансфера с учётом бонусов может возрасти до 100 миллионов евро.

Вчера сборная Франции разгромила Австралию со счётом 4:1.