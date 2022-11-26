Мбаппе - первый игрок со времён Фонтэна, забивший за Францию в трёх матчах ЧМ кряду

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, хотя почти сразу же Андреас Кристенсен после подачи с фланга забил ответный мяч.

Как оказалось, Килиан Мбаппе забивает уже в трех матчах чемпионата мира кряду, с учетом прошлого финала с хорватами, в котором Франция выиграла 4:2. Мбаппе - второй игрок в истории французской сборной, который сделал что-то подобное. Первый - это Жюст Фонтэн, лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года. Правда, Фонтэн забивал в шести матчах кряду.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.