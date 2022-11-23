Мбаппе стал самым молодым французом, забившим на ЧМ пять голов

23-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым французом, забивавшим на чемпионатах мира пять голов. До этого в истории «трёхцветных» таким игроком был Жюст Фонтен. На его счету пять забитых мячей в 24-летнем возрасте в 1958 году.

Сборная Франции разгромила сборную Австралии в конце третьего дня чемпионата мира - 4:1. Дубль на счету Оливье Жиру. По голу оформили Адриен Рабио и Килиан Мбаппе. У австралийцев отличился Крейг Гудвин, который открыл счёт встречи.

Во втором туре Францию ожидает матч со сборной Дании. Сегодня датчане сыграли нулевую ничью со сборной Туниса.

В 2018 году Мбаппе взял золото мундиаля в России. В финале турнира сборная Франции обыграла хорватов - 4:2.