Кьяер обещал посрамить слова Ибрагимовича

Датский защитник Симон Кьяер, которому предстоит в субботу сыграть на поле против своего партнера по клубу Оливье Жиру, отреагировал на слова другого своего клубного напарника - Златана Ибрагимовича. Тот заявил, что видит Жиру главным бомбардиром и, вообще, главным игроком начавшегося чемпионата мира. Кьяер обещал не дать французу такой возможности.

- Я надеюсь, что нет, он не станет голеадором чемпионата, - улыбнувшись, ответил Кьяер в ходе пресс-конференции

Матч между Францией и Данией состоится в субботу, 26 ноября. Следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.