​В основе 3 замены: сборная Франции озвучила состав на матч с Данией

В субботу вечером сборная Франции проведёт матч чемпионата мира против Дании. Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес, Рабио, Тчуамени, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Дидье Дешам сделал три перестановки в составе по сравнению с матчем против Австралии. Все они коснулись линии обороны: вместо Люки Эрнандеса, Ибраимы Конате и Бенжамена Павара на поле выйдут Тео Эрнандес, Рафаэль Варан и Жюль Кунде.

Матч Франция – Дания стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции.