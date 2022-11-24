Дембеле рассказал о своих амбициях на ЧМ-2022

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который отправился в составе сборной Франции на чемпионат мира – 2022, поведал о своих ожиданиях от турнира.

«С ЧМ-2018 многое изменилось. У меня были непростые времена. Но на этот мундиаль я приехал спустя полтора года после последней травмы. Я набрался опыта, моя игра стала более зрелой. Сейчас у меня большие амбиции. Хочу быть основным игроком сборной на этом турнире. Я намерен забивать и ассистировать партнерам», - передает слова Усмана Lequipe.

В стартовом матче на чемпионате мира сборная Франции крупно одолела Австралию со счетом 4:1. Во втором туре «трёхцветные» встретятся с датчанами.