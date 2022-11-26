Мбаппе забил 50 голов в 2022 году

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, и он оказался для Килиана 50-м в нынешнем календарном году, с учетом всех матчей за клуб и за сборную. Килиан впервые в карьере добрался до такого показателя за год.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.