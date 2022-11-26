Сборная Дании быстро отыгралась в поединке против французов

На 68-й минуте матча чемпионата мира между сборными Франции и Дании был забит ещё один гол. После подачи углового с левого фланга лучше всех вверху сыграл Йоаким Андерсен, получилась удобная скидка к линии вратарской, где еще один защитник датчан, Андреас Кристенсен метров с пяти головой просто внес мяч в сетку.

Счет сравнялся 1:1. Напомним, что на 61-й минуте французы повели после голевой атаки Килиана Мбаппе.

На эту минуту Франция лидирует с 4 очками, датчане на третьем месте с двумя баллами.

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