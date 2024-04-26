Игрок «Рубина» Йевтич: «Не вижу преград, чтобы Хвича перешёл в другой топ-клуб»

У грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии есть всё для того, чтобы заиграть в топ-клубе. Такое мнение высказал футболист казанского «Рубина» Дарко Йевтич.

Ранее в СМИ была информация, что Хвича ближайшим летом может сменить клуб. Сообщалось, что в услугах вингера заинтересована «Барселона».

- Не вижу преград, чтобы он перешел в другой топ‑клуб уже в следующее трансферное окно. Хвича должен расти, у него всё для этого есть, - цитирует швейцарца Mataratings.ru.

Напомним, Хвича был футболистом «Рубина» с 2019 по 2022 год.

В текущем сезоне Серии А на счету 23-летнего игрока 30 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 10 голов и сделал шесть ассистов на партнёров.