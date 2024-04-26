Мадридский клуб хочет перехватить игрока у «Ливерпуля»

Центральный защитник Джон Лукуми, выступающий в чемпионате Италии за «Болонью», может переехать в Испанию. По информации журналистов Todofichajes, в трансфере колумбийского игрока заинтересован мадридский «Атлетико».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 11 миллионов евро. Лукуми играет за «Болонью» с лета 2022 года, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джон поучаствовал в 24 встречах, не отметившись результативными действиями. После 33 туров Серии А «Болонья» набрала 62 балла и находится на четвертой строчке в турнирной таблице.