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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» предложила Джилардино новый контракт, тренер интересен трём другим клубам Серии А

26 Апреля 2024 • 11:25 Комментировать
Дженоа
...
Сассуоло
12.05 19:00

«Дженоа» предложила новый контракт своему тренеру Альберто Джилардино. Итальянский специалист с 2022 года успел вывести команду в элитный дивизион, а в настоящий момент помогает ей занимать 12 место в турнирной таблице.

По информации от журналиста Николо Скиры, «Дженоа» предложила Джилардино соглашение до 2026 года с зарплатой в размере 850 тысяч евро в год. Тренер взял время на раздумья. У него есть предложения от трёх других клубов из итальянской Серии А.

Напомним, Джилардино ранее также выступал за «Дженоа» в качестве футболиста. В 2006 году бывший нападающий сборной Италии стал чемпионом мира, а чуть позже взял Лигу чемпионов в составе «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино

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Сегодня, 26 Апреля
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