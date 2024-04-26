«Дженоа» предложила Джилардино новый контракт, тренер интересен трём другим клубам Серии А

«Дженоа» предложила новый контракт своему тренеру Альберто Джилардино. Итальянский специалист с 2022 года успел вывести команду в элитный дивизион, а в настоящий момент помогает ей занимать 12 место в турнирной таблице.

По информации от журналиста Николо Скиры, «Дженоа» предложила Джилардино соглашение до 2026 года с зарплатой в размере 850 тысяч евро в год. Тренер взял время на раздумья. У него есть предложения от трёх других клубов из итальянской Серии А.

Напомним, Джилардино ранее также выступал за «Дженоа» в качестве футболиста. В 2006 году бывший нападающий сборной Италии стал чемпионом мира, а чуть позже взял Лигу чемпионов в составе «Милана».