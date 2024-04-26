Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» оформил расставание «Салернитаны» с Серией А

26 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать
Фрозиноне
3:0
Салернитана
окончен

34-й тур Серии А открыли «Фрозиноне» и «Салернитана». Уже на девятой минуте хозяева заработали пенальти, а Матиас Соуле развел голкипера и мяч по углам. На 25-й минуте Марко Брешианини из пределов штрафной удвоил счет. Больше тайма без остроты, и Ирон Гомис должен был забивать, но не попал в рамку. На 85-й минуте Давид Цортеа дальним ударом поставил точку - 3:0.

«Фрозиноне» в трех очках над зоной вылета, а вот соперник официально попрощался с Серией А.

Протокол игры  
Фрозиноне3:0Салернитана
(1:0) Соуле Матиас10'  
(2:0) Брешианини Марко25'  
(3:0) Цортеа Надир85'  
Турати Стефано 46' (Черофолини Микеле ( 46') Лирола Поль 71' (Бонифаци Кевин ( 71') Романьоли СимонеОколи Меме 77' (Монтеризи Иларио ( 77') Цортеа Надир  41'Валери ЭмануэлеМаццителли Лука  50' 87' (Джелли Франческо ( 87') Барренечеа ЭнцоБрешианини МаркоСоуле МатиасХеддира Валид 78' (Чуни Марвин ( 78')
Запасные: Ибрагимович АрийонГеджемис ФаресГарритано ЛукаБаэс ХаймеСек ДембаРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиМарчицца РиккардоКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
Костиль БенуаПьероцци Никколо  36' 46' (Пасалидис Триантафиллос ( 46') Фасио ФедерикоПирола ЛоренцоСамбья Саломон  9' 66' (Дзаноли Алессандро ( 66') Брадарич ДомагойКулибали ЛассанаБашич ТомаЧауна ЛумВиньято Эмануэль 75' (Гомис Ирон ( 75') Иквуемеси Чуквубуикем
Запасные: Сфайт Андрес ЭмилПеллегрино МаркоСими НванквоМанолас КостасГрегорио СальватиФиорилло ВинченцоЛенговски МатеушВайссман ШонМартеджани Агустин
26 апреля. Стадион "Бенито Стирпе".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Фрозиноне

Новости по матчу

25 Апреля
19:59
Актуальный прогноз и ставка на матч Фрозиноне – Салернитана чемпионата Италии – 26 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов Араухо принял решение по будущему Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии «Реал» вслед за «Барселоной» выразил недовольство судейством в «эль класико» Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Кожевников назвал сильнейшего хоккеиста в составе «Металлурга» Канарейкин назвал игрока из КХЛ, который готов к переезду в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Салернитана Салернитана
3
0
1.60 4.20 5.00
Видео
27.04.24 в 16:00
Лечче Лечче
Монца Монца
0.00 0.00 0.00
Видео
27.04.24 в 19:00
Ювентус Ювентус
Милан Милан
0.00 0.00 0.00
Видео
27.04.24 в 21:45
Лацио Лацио
Верона Верона
1.59 3.90 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» оформил расставание «Салернитаны» с Серией А
23:37 · Англия. Премьер-лига
Названа возможная трансферная цель «Ливерпуля» при Слоте
22:28 · Италия. Серия А
Романо: «Тареми подписал двухлетний контракт с «Интером»
21:47 · Италия. Серия А
«Барселона» по инициативе Хави усилила интерес к Кварацхелии
15:51 · Италия. Серия А
«Интер» приготовил 100 млн евро на трансферы
15:34 · Италия. Серия А
Дибала ведёт переговоры с «Ромой»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Йевтич: «Не вижу преград, чтобы Хвича перешёл в другой топ-клуб»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру
11:25 · Италия. Серия А
«Дженоа» предложила Джилардино новый контракт, тренер интересен трём другим клубам Серии А
10:34 · Англия. Премьер-лига
Гудмундссон интересен трём топ-клубам
08:56 · Италия. Серия А
Мадридский клуб хочет перехватить игрока у «Ливерпуля»
05:44 · Италия. Серия А
Де Росси: «Рома» справилась бы и с Моуринью»
05:10 · Италия. Серия А
«Интер» готов поспорить с «Миланом» за нападающего
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Лацио» нацелились на игрока «Ливерпуля»
04:45 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Дюмфрис передумал уходить из «Интера»
Все новости
Рекомендуем