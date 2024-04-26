«Фрозиноне» оформил расставание «Салернитаны» с Серией А

34-й тур Серии А открыли «Фрозиноне» и «Салернитана». Уже на девятой минуте хозяева заработали пенальти, а Матиас Соуле развел голкипера и мяч по углам. На 25-й минуте Марко Брешианини из пределов штрафной удвоил счет. Больше тайма без остроты, и Ирон Гомис должен был забивать, но не попал в рамку. На 85-й минуте Давид Цортеа дальним ударом поставил точку - 3:0.

«Фрозиноне» в трех очках над зоной вылета, а вот соперник официально попрощался с Серией А.