«Фрозиноне» оформил расставание «Салернитаны» с Серией А

34-й тур Серии А открыли «Фрозиноне» и «Салернитана». Уже на девятой минуте хозяева заработали пенальти, а Матиас Соуле развел голкипера и мяч по углам. На 25-й минуте Марко Брешианини из пределов штрафной удвоил счет. Больше тайма без остроты, и Ирон Гомис должен был забивать, но не попал в рамку. На 85-й минуте Давид Цортеа дальним ударом поставил точку - 3:0.
«Фрозиноне» в трех очках над зоной вылета, а вот соперник официально попрощался с Серией А.
Протокол игры
|(1:0) Соуле Матиас10'
|(2:0) Брешианини Марко25'
|(3:0) Цортеа Надир85'
Турати Стефано46' (Черофолини Микеле (46') •Лирола Поль71' (Бонифаци Кевин (71') •Романьоли Симоне•Околи Меме77' (Монтеризи Иларио (77') •Цортеа Надир• 41'Валери Эмануэле•Маццителли Лука 50'87' (Джелли Франческо (87') •Барренечеа Энцо•Брешианини Марко•Соуле Матиас•Хеддира Валид78' (Чуни Марвин (78')
Костиль Бенуа•Пьероцци Никколо 36'46' (Пасалидис Триантафиллос (46') •Фасио Федерико•Пирола Лоренцо•Самбья Саломон 9'66' (Дзаноли Алессандро (66') •Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Башич Тома•Чауна Лум•Виньято Эмануэль75' (Гомис Ирон (75') •Иквуемеси Чуквубуикем
26 апреля. Стадион "Бенито Стирпе".
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