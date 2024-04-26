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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси: «Рома» справилась бы и с Моуринью»

26 Апреля 2024 • 05:44 Комментировать
Удинезе
1:2
Рома

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси считает, что его заслуги не стоит преувеличивать.

«Рома» набрала 29 очков в 13 матчах Серии А под руководством итальянца – столько же, сколько в первых 20 играх, когда командой руководил Жозе Моуринью. Римляне превратились в серьёзного претендента на место в Лиге чемпионов, однако, по словам де Росси, подъём произошёл бы и при прежнем тренере.

«Это не соревнование между мной и Моуринью. Очевидно, дела у нас идут хорошо, и мы возобновили борьбу за то, о чём даже не думали, когда я только пришёл. Ребята проделывают невероятную работу, но, думаю, они справились бы и при Моуринью, ведь всё зависит прежде всего именно от них. Мне кажется, они бы сделали это и без меня», – приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.

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