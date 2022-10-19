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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян может вернуться в строй уже к матчу с «Монцой»

19 Октября 2022 • 12:45 Комментировать
Милан
...
Монца
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22.10 19:00

Голкипер «Милана» Майк Меньян может вернуться в стартовый состав команды уже к матчу следующего тура итальянской Серии А против «Монцы». Об этом сообщает издание Il Corriere dello Sport.

По информации источника, если француз и не успеет восстановиться к матчу против «Монцы», то игрок наверняка вернётся в строй к поединку пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

Напомним, Меньян в прошлом сезоне был признан лучшим голкипером Серии А. Его 17 сухих матчей помогли «Милану» завоевать первый Скудетто с 2011 года.

Из-за травмы Майк ранее пропустил ряд важных матчей, включая оба поединка в Лиге чемпионов с лондонским «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян
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МИЛАН МОНЦА
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