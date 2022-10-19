Меньян может вернуться в строй уже к матчу с «Монцой»

Голкипер «Милана» Майк Меньян может вернуться в стартовый состав команды уже к матчу следующего тура итальянской Серии А против «Монцы». Об этом сообщает издание Il Corriere dello Sport.

По информации источника, если француз и не успеет восстановиться к матчу против «Монцы», то игрок наверняка вернётся в строй к поединку пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

Напомним, Меньян в прошлом сезоне был признан лучшим голкипером Серии А. Его 17 сухих матчей помогли «Милану» завоевать первый Скудетто с 2011 года.

Из-за травмы Майк ранее пропустил ряд важных матчей, включая оба поединка в Лиге чемпионов с лондонским «Челси».