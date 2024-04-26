Романо: «Тареми подписал двухлетний контракт с «Интером»

Нападающий «Порту» Мехди Тареми продолжит карьеру в миланском «Интере».

Известия о почти достигнутой договорённости между иранским игроком и грандом Серии А появлялись ещё зимой. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь сделка окончательно закрыта: Тареми заключил с «нерадзурри» контракт, рассчитанный до 2026 года, также договор предусматривает опцию автоматического продления ещё на год. «Порту» уже проинформирован о решении 31-летнего футболиста перейти в «Интер» на правах свободного агента.

В активе Мехди Тареми восемь забитых мячей и пять голевых передач в 30 поединках за «драконов» в текущей кампании.