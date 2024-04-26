Форвард «Дженоа» Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон рассказал, где хочет продолжить карьеру в летнее трансферное окно. Напомним, за исландским футболистом активно следят такие клубы, как лондонский «Тоттенхэм», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

«Где бы я хотел продолжить карьеру? Я всегда мечтал играть в Английской премьер-лиге», – сказал Гудмундссон в короткой беседе с The Telegraph.

26-летний Альберт забил 13 голов в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Ранее футболист выступал в Нидерландах за «АЗ» Алкмаар и ПСВ Эйндховен. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость нападающего в 22 миллиона евро.