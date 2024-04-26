Стало известно, почему Дюмфрис передумал уходить из «Интера»

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис больше не горит желанием перебраться в Английскую премьер-лигу.

Осенью нидерландец отклонил предложение «нерадзурри» по новому контракту, так как всерьёз подумывал о переезде в Англию. Тем не менее, по данным La Gazzetta dello Sport, игрок так и не дождался конкретных вариантов продолжения карьеры в Премьер-лиге – всё ограничилось интересом нескольких клубов из середины турнирной таблицы. Именно по этой причине 28-летний латераль пересмотрел своё будущее и решил остаться в «Интере». Его устраивает жизнь в Милане и текущее положение в команде.

Впрочем, сторонам пока не удалось согласовать условия нового контракта. Действующий договор Дюмфриса истекает в 2025 году, и «Интер» выставит его на продажу грядущим летом, если договорённость так и не будет достигнута.