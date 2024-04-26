«Интер» приготовил 100 млн евро на трансферы

В начале недели «Интер» стал чемпионом Италии. Долго почивать на лаврах «нерадзурри» не собираются – они уже строят планы по усилению на следующий сезон. Как сообщает Tuttosport, миланский клуб приготовил 100 миллионов евро на летние трансферы.

Кроме того, «Интер» ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Николо Бареллой и нападающим Лаутаро Мартинесом. Также клуб летом бесплатно подпишет хавбека Петра Зелиньски и форварда Мехди Тареми – они приедут в статусе свободных агентов.

Ближайший матч «Интер» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Торино» на своём поле.